Des scientifiques chinois affirment avoir cloné des singes pour la recherche

Une équipe de scientifiques chinois a annoncé, jeudi 24 janvier, avoir réussi à cloner cinq singes à des fins de recherche médicale. Une prouesse présentée comme une première mondiale mais qui reste controversée.

Les primates ainsi dupliqués sont tous issus d'un spécimen unique dont les gènes avaient été modifiés pour le rendre malade.

Concrètement, les chercheurs de l'Institut de neuroscience de l'Académie des sciences de Shanghai ont fait des manipulations pour que le singe «source» développe des troubles du rythme circadien, c'est-à-dire de son «horloge biologique», puis l'ont ensuite cloné à cinq reprises.

Ils ont ont ensuite découvert que les cinq singes clonés, tous nés au cours des six derniers mois, montraient des signes de problèmes mentaux (dépression, anxiété, comportements liés à la schizophrénie) associés à des troubles du sommeil.

D'après les scientifiques, leurs constations pourront ensuite servir à la recherche sur les maladies psychologiques humaines puisque leurs homologues du monde entier, voulant élaborer de nouveaux médicaments ou traitements, pourront travailler sur des animaux génétiquement semblables, ayant des maladies bien spécifiques.

