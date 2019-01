Un infirmier arrêté dans l’affaire de la femme violée durant son coma

Soupçonné d'avoir violé une patiente qui se trouve dans le coma depuis plus de dix ans, un infirmier a été arrêté dans l'Arizona après avoir été confondu par son ADN, a annoncé la police de Phoenix, mercredi 23 janvier.

Suite à ce viol, la patiente avait accouché d'un petit garçon fin décembre. L'ADN de l'enfant a été relié à celui du suspect, permettant cette arrestation.

Lors d’une conférence de presse, le sergent Tommy Thompson a expliqué que l’infirmier Nathan Sutherland, âgé de 36 ans faisait face à deux chefs d'accusation pour «agression sexuelle» et «abus sur un adulte vulnérable».

L’homme travaillait dans le centre de soins Hacienda depuis 2011, où il était l'aide-soignant de la patiente en état végétatif, selon la chaîne américaine ABC News. C'était «un infirmier agréé qui était responsable des soins à la victime au moment de l'agression sexuelle», a expliqué la cheffe de la police de Phoenix, Jeri Williams. Elle a précisé n'avoir jamais fait face à un tel cas en plus de trente ans de carrière.

ARRESTED: 36-year-old nurse, Nathan Sutherland, has been arrested on one count of sexual assault and one count of vulnerable adult abuse for allegedly impregnating an incapacitated woman at Hacienda HealthCare. https://t.co/13htzZ2olv pic.twitter.com/WBBGXA6MgA

— CBS News (@CBSNews) 23 janvier 2019