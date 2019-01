Enquête russe: L'ex-conseiller de Donald Trump, Roger Stone, inculpé et arrêté

Roger Stone, ex-conseiller de Donald Trump, a été arrêté et inculpé dans le cadre de l'énquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne présidentielle de l'actuel président américain et la Russie en 2016.

Il a été inculpé par le procureur spécial Robert Mueller de sept chefs, dont ceux de fausse déclaration, de subornation de témoin et d'obstruction à une procédure officielle, ont affirmé le New York Times et d'autres médias citant le bureau de M. Mueller.

Ami de longue date de Donald Trump, Roger Stone est souvent décrit comme étant celui qui l'avait convaincu de se lancer dans la course à la Maison Blanche.