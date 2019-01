Le fondateur d'une «thérapie de conversion pour les gays» fait son coming out

Un mormon de l’Utah, fondateur d'une «thérapie de conversion» homosexuelle, a révélé qu’il s’identifie désormais comme gay.

David Matheson a expliqué qu’il ne pouvait plus continuer son mariage de 34 ans et a déclaré qu'il était «temps pour [lui] de s’affirmer en tant que gay».

Truth Wins Out, une organisation caritative LGBTQ, a reçu un message rédigé par le «thérapeute en conversion», Rich Wyler, affirmant que M. Matheson ne faisait plus partie du mouvement.

David Matheson a déclaré, dans un post Facebook, qu'il ne renonçait pas à sa foi religieuse ni à l'ensemble de son travail en tant que thérapeute de conversion, malgré ses relations avec des hommes. Mais il a critiqué le «système basé sur la honte et l'homophobie» de son éducation dans l'église mormone.

Quinze États américains ont interdit aux professionnels de la santé mentale de pratiquer la thérapie de conversion sur des mineurs. La législature de l'État de New York est devenue la dernière en date à interdire aux professionnels agréés d'utiliser le traitement pseudoscientifique sur les enfants, constatant que les efforts visant à modifier l'orientation sexuelle pouvaient causer des «dommages graves».

«Je m'excuse sans aucune équivoque»

Dans une interview avec NBC News, David Matheson a reconnu le mal qu’il avait pu causer à travers la pratique.

«Je sais qu'il y a des gens qui ne seront satisfaits que par un renoncement complet et sans équivoque à tout», a-t-il déclaré. «C’est difficile, car je veux que les gens ressentent l’authenticité de mon changement de cœur, mais ils ont besoin de comprendre qu’il existe plus d’une réalité dans le monde.» «Je m'excuse sans aucune équivoque», a-t-il dit ajouté.

Le fondateur de Truth Wins Out, Wayne Besen, a déclaré que de nombreuses personnes du mouvement «thérapie de conversion» ou «ex-gay» considéraient David Matheson comme un «parrain intellectuel». Il a créé le programme Journey Into Manhood, a été directeur du Center for Gender Wholeness et auteur d'un livre intitulé «Devenir un homme à part entière».

Chaim Levin, plaignant dans une action en justice qui a abouti à la fermeture de JONAH (juifs offrant de nouvelles alternatives à l'homosexualité), a déclaré qu'il espérait que David Matheson ferait tout son possible pour réparer les torts qu'il a infligés aux personnes de la communauté LGBTQ.

«Même si je suis heureux pour M. Matheson d’avoir trouvé une voie pour sa vie, je ne peux pas m'empêcher de penser aux centaines, voire aux milliers de personnes qui sont toujours coincées dans le placard, un placard créé en partie par M. Matheson lui-même», a-t-il déclaré.

Le Williams Institute de la faculté de droit de l'UCLA estime que près de 700.000 adultes LGBTQ aux États-Unis ont suivi une forme de «thérapie» dans le but de changer leur sexualité.