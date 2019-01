Etats-Unis : un jeune autiste distribue du beurre de cacahuète à la population victime du shutdown

Guidé par sa bienveillance, un jeune autiste américain – à qui Lidl a offert du beurre de cacahuète à vie – a souhaité le partager avec la population victime du shutdown.

Eric McKay, un jeune américain autiste de 15 ans adore le beurre de cacahuète. Il peut en manger quotidiennement, et ce, à tous les repas, matin, midi et soir. A tel point que sa mère Tracy confie ouvrir un nouveau pot tous les trois jours environ.

D'ailleurs, il y a un an, lors de l’ouverture d’un grand Lidl près de chez eux, à Dumfries, en Virginie, elle en avait même acheté 72 pots d’un coup parce qu’ils étaient en promotion, à seulement 79 cents le pot.

Mais alors que leurs réserves commençaient à s’épuiser, Eric a pris les devant et n'a pas hésité à écrire directement à Lidl sur Twitter pour leur demander de relancer tout simplement une nouvelle opération promotionnelle sur le beurre de cacahuète.

Amusé par ce message, le groupe Lidl a alors lancé un challenge au jeune garçon en lui promettant du beurre de cachuète à vie, s'il réussissait à atteindre les 72.000 retweets.

Un défi qu’il a aisément relevé avec plus de 76.000 retweets. Mais désormais détenteur d’une dotation éternelle de beurre de cacahuète, Eric a décidé d’en faire don aux personnes, comme son père, qui ont souffert du récent shutdown aux Etats-Unis.

Muni d’une veste Lidl, Eric a alors distribué du beurre de cacahuète à tous ceux qui passaient dans le magasin de sa ville de Dumfries, située sur la côte est des Etats-Unis.

Dear @LidlUS





My name is Bean. I eat peanut butter and jelly English muffins for three meals a day.





Back in February, my mom bought 72 jars of your peanut butter when it was on sale for 78 cents a jar. I numbered each jar. pic.twitter.com/u4wBgH8rzm

— Philosopher Bean (@BeanPhilosopher) 16 octobre 2018