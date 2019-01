Agé de 3 ans, le «nouveau Mowgli» recueilli par un ours

Un garçon de trois ans a disparu durant deux jours dans les bois de North Carolina (États-Unis). Il a expliqué «avoir trainé avec un ours» durant son escapade.

Casey Hathaway jouait chez sa grand-mère, accompagné de deux autres enfants, avant d’errer dans la forêt rapporte WITN, une chaîne locale. Alertées, les autorités déploient les grands moyens pour retrouver l’enfant : des centaines de personnes, des hélicoptères, des drones et des chiens de recherche. Sans succès, Casey reste introuvable.

Les heures passent, la température baisse et l’inquiétude augmente.

Deux jours plus tard, une voisine croit entendre les pleurs d'un enfant près de son domicile. Casey est finalement retrouvé, emmêlé dans un buisson épineux, sans être sérieusement blessé. Seulement quelques coupures et des contusions, précise WITN.

«Dieu lui a envoyé un ami pour le garder en sécurité»

L’enfant est «en bonne santé, sourit et parle», d’après un message posté par sa tante sur Facebook. Selon les dires du garçon, un ours était à ses côtés pour le protéger et le réchauffer durant les deux jours passés dans la forêt. «Son ami des bois», rapporte la tante.

«Il dit qu’il a passé du temps avec un ours pendant deux jours. Dieu lui a envoyé un ami pour le garder en sécurité. Dieu est bon. Les miracles arrivent vraiment», a précisé Breanna Hathaway.