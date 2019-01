Les messageries de WhatsApp, Messenger et Instagram bientôt fusionnées ?

Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, souhaite fusionner les messageries instantanées de ses services WhatsApp, Messenger et Instagram, d'après les informations du New York Times.

Les trois applications continueront cependant d'exister chacune en propre et indépendamment les unes des autres. C'est seulement l'infrastructure technique qui sera unifiée, selon quatres sources impliquées dans le programme et interrogées par le quotidien américain.

Concrètement, il sera possible pour un utilisateur de WhatsApp, par exemple, d'envoyer un message à un ami qui ne dispose que d'un compte Instagram ou Messenger, et inversement. Le patron de Facebook souhaite que ce projet, qui concerne 2,6 milliards de personnes, voit le jour d'ici au début de l'année 2020.

Des messages chiffrés sur les trois applications

Autre chantier que veut lancer Mark Zuckerberg, en lien avec le premier : mettre en place le chiffrement de bout en bout sur les trois applications. Un procédé qui garantit aux utilisateurs une protection de leur vie privée, car les messages ne sont, dans ce cas, visibles que par votre correspondant et vous-même, et sont inaccessibles pour Facebook.

Pour l'instant, ce dispositif existe par défaut sur WhatsApp, et peut être activé sur Messenger, grâce à l'option «Conversations secrètes». Si ce projet est mené à bien, les utilisateurs de WhatsApp, Messenger et Instagram pourraient donc partager entre eux des messages chiffrés.

Les promesses d'indépendance, un lointain souvenir

Ce projet signifie en tout cas un total retournement de la stratégie de Mark Zuckerberg avec Instagram, acquise par Facebook en 2012, et WhatsApp, rachetée en 2014. Le milliardaire de 34 ans avait en effet promis, lors de leur acquisition, que les deux applications resteraient totalement autonomes du réseau social à la couleur bleue. Il faut croire que ce n'est plus la volonté de «Zuck».

Ainsi, selon le New York Times, son projet d'intégration a provoqué des tensions chez Facebook. Le journal met même en lien ce plan avec le brusque départ des fondateurs de WhatsApp et d'Instagram, entre 2017 et 2018.