Trevor «the Duck», l'oiseau le plus solitaire au monde, dévoré par un chien

Il était considéré comme l’oiseau le plus solitaire au monde. Trevor «the Duck» (le canard, en français) vient de succomber à une attaque de chien sur l’île de Niue.

Véritable célébrité en Océanie, l’animal avait été propulsé par une tempête sur ce petit état insulaire niché au cœur du Pacifique au mois de septembre 2018. Depuis, «Trevor», baptisé ainsi en hommage à Trevor Mallard, le président du parlement néo-zélandais, s’était habitué bon an mal an à son nouvel environnement, suscitant l’affection des locaux et la curiosité des touristes.

La flaque dans laquelle il avait pris l’habitude de barboter était régulièrement arrosée par les habitants lorsque les intempéries se faisaient plus rares. Et les plus jeunes étaient ravis de venir lui apporter de l'avoine ou du riz pour le nourrir. La BBC, qui se fait écho de sa disparition, rapporte que Trevor s’était noué d’amitié avec un coq, une poule et un Weka, une espèce d’oiseau endémique.

Son histoire avait été médiatisée par l’intermédiaire d’une page Facebook dédiée sur laquelle les internautes pouvaient suivre ses pérégrinations sur l’île de Niue.