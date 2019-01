Emirats arabes unis : 4 hommes reçoivent un prix pour l'égalité des sexes, Twitter réagit

Quatre responsables gouvernementaux émiratis ont reçu des prix récompensant les initiatives en matière d'égalité des sexes : les Gender Balance Index awards (prix de l'indice des inégalités de genre). Seulement, tous les récompensés sont des hommes, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27 janvier 2019