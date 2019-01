Vidéo : il vole une peinture en plein jour dans un musée de Moscou

Un homme a été pris en flagrant délit de vol de tableau par les caméras de surveillance de la célèbre galerie russe Tretiakov, en début de semaine à Moscou. Le pire, c’est qu’il a pu quitter les lieux avec l’objet sans être inquiété.

Au moment de se saisir de l’œuvre, les autres visiteurs se sont montrés surpris, mais n’ont pas vraiment réagi. Sans doute que le comportement du voleur, tout à fait calme et sûr de lui, à visage découvert, les a laissés circonspects. Ils étaient loin de se douter qu’ils assistaient en première loge à la subtilisation d’un tableau de valeur. L’alarme a finalement été donnée par un surveillant, alors que l’homme était déjà parti après être monté dans une voiture.

Russian state TV just showed this video of the suspect calmly taking the painting off the wall at the Tretyakov, one of Russia's top museums, and walking away with it pic.twitter.com/lzS8S9Qw3h

— Scott Rose (@rprose) 28 janvier 2019