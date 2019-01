Donald Trump dit aux chefs du renseignement de «retourner à l'école»

Quand il ne s'attaque pas au Congrès ou aux dirigeants étrangers, Donald Trump décide d'insulter ses propres services de renseignements. Selon le président américain, ces derniers sont «naïfs» et «devraient peut-être retourner à l'école».

Ce sont les témoignages à propos de l'Iran de Gina Haspel, directrice de la CIA, et de Dan Coats, directeur du renseignement, hier devant le Sénat, qui ont engendré la colère de Donald Trump.

Les deux responsables ont afffirmé l'Iran respecte toujours «techniquement» l'accord sur le nucléaire conclu avec les grandes puissances occidentales et la Chine en 2017. Cet accord empêchait entre autres les Perses de se procurer la bombe nucléaire.

Selon Gina Haspel, si jamais l'Iran venait à ne plus respecter l'accord, ce serait en raison du rétablissement des sanctions économiques par les États-Unis en 2018. En effet, Donald Trump avait décidé de sortir son pays de l'accord de manière unilatérale, et de rétablir de fortes contraintes sur le pays, provoquant la colère des autres signataires.

Ces déclarations n'ont pas plu au chef de l'État, qui s'est fendu de nouveaux tweets. «Quand je suis devenu président, l'Iran causait des problèmes dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Depuis notre retrait du terrible accord sur le nucléaire, ils sont très différents, mais restent une source potentielle de danger et de conflit», pouvait-on ainsi lire.

....a source of potential danger and conflict. They are testing Rockets (last week) and more, and are coming very close to the edge. There economy is now crashing, which is the only thing holding them back. Be careful of Iran. Perhaps Intelligence should go back to school!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 janvier 2019