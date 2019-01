L'acteur de la série «Empire» Jussie Smollett victime d'une grave agression homophobe et raciste

L'acteur noir et ouvertement gay Jussie Smolett a été agressé dans le centre de Chicago par deux hommes mardi 29 janvier.

Jussie Smolett, qui joue un musicien gay dans la série américaine «Empire», a été hospitalisé après que deux hommes blancs l'ont attaqué près de chez lui.

La star a rapporté à la police que les agresseurs, qui portaient des lunettes de ski, l'ont abordé en disant «t'es pas ce pédé nègre d'Empire ?» avant de le battre puis de l'asperger d'eau de javel et de lui nouer une corde autour du cou. L'acteur a ajouté qu'ils sont repartis en criant «Ici, c'est le pays de MAGA !» (MAGA est l'acronyme de «Make America Great Again», ndlr).

«Etant donné la gravité des allégations, nous prenons cette enquête très au sérieux et la traitons comme un possible crime motivé par la haine», a expliqué la police de Chicago.

De nombreuses stars ont manifesté leur soutien à l'acteur.

«Je t'envoie de la lumière et de l'amour. Sois fort, on est avec toi», Michael B Jordan.

Sending love to Jussie and the Smollett family after this horrific attack. We support you and pray that you find peace and justice.

«J'envoie de l'amour à Jussie et sa famille après cette terrible attaque. Nous sommes avec vous et nous prions pour que vous trouviez la paix et que justice soit faite», John Legend.

what happened to jussie makes me really fucking sick to my stomach. i can’t believe shit like this is really still happening everyday. what kind of world ? sending all of the healing energy / love i possibly can and hoping for change. what can we do ? tell me & i’m there.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 29 janvier 2019