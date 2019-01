Le Venezuela voudrait transporter 20 tonnes d’or vers une destination inconnue

Le député Jose Guerra a affirmé mardi à l’Assemblée nationale vénézuélienne qu’un avion venu de Russie s’était posé dans le pays pour en repartir avec 20 tonnes d’or.

Diffusée sur plusieurs comptes Twitter, la vidéo de son discours a déclenché de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux, et provoqué l’indignation. L’homme politique n’a toutefois pas été en mesure d’apporter des preuves à ce qu’il dénonce, ni de préciser la destination du magot. Pour certains, la provenance russe de l’avion ne laisse pourtant aucun doute sur le lieu où les lingots seront déplacés.

#29Ene | José Guerra, diputado a la #AN: "Hace días llegó un avión desde Moscú, se encuentra en un aeropuerto venezolano, y nos informan que se pretenden extraer 20 toneladas de oro y trasladarlo hacia #Rusia en el mismo". Reportó: @oscarjmoralesr pic.twitter.com/ZEkYO7vmIU — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 29 janvier 2019

Toujours est-il que les 20 tonnes représentent environ 730 millions d’euros et 20 % des fonds en or détenu au Venezuela, selon le site Bloomberg. Dans un contexte où la situation se crispe chaque jour un peu plus dans le pays, la question des réserves financières est devenue un sujet de tension.

de l'or vénézuélien bloqué en Angleterre

A la suite des sanctions américaines prises contre Nicolas Maduro, la Banque d’Angleterre a d’ailleurs récemment refusé de restituer à Caracas l’équivalent de 1,05 milliard d’euros de lingots d’or. Une décision saluée par l’opposant Juan Guaido, président autoproclamé et soutenu par une large frange de la communauté internationale (la Russie, la Chine ou la Turquie ont eux pris position pour Maduro). Il a annoncé lundi prendre le contrôle des actifs vénézuéliens à l’étranger pour «empêcher les abus et les détournements de fonds».

Le bras de fer autour des lingots d’or du Venezuela ne fait que commencer.