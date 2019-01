Etats-Unis : les images impressionnantes de la vague de froid polaire

Des images dignes du film film «Le jour d’après». Le nord des Etats-Unis gelait mercredi sous des températures et un vent polaires venus de l'Arctique, poussant les autorités à mettre en place des mesures d'urgence pour protéger les populations les plus fragiles. Certaines images, partagées sur Twitter, sont particulièrement impressionnantes.

Cette «masse d'air arctique sans précédent» devait provoquer des températures extrêmes avec des ressentis de -34 à -51 degrés Celsius dans les plaines du Nord, la région des Grands lacs et dans le nord du «Midwest», selon les services météorologiques (NWS).

Dans le nord-ouest du Minnesota, le mercure est descendu à -40 degrés Celsius à six heures du matin dans la petite ville de Mahnomen, avec un ressenti à -53 degrés.

Un ressenti évalué à -45°C

A Chicago, la troisième ville du pays surnommée la «ville des vents», il a fait jusqu'à -30 degrés en matinée et -26 dans l'après-midi, avec un ressenti évalué à -45°C. ABC News signale que le froid est tellement intense que des portions de rails ont dû être incendiées pour que les trains puissent circuler dessus.

Sur Twitter, des images impressionnantes révèlent l'ampleur de cette vague de froid historique.

#Chiberia Il fait en ce moment plus froid a #Chicago qu'en Sibérie avec des températures qui tournent aux alentours de -37°C, le lac Michigan est gelé a perte de vue! #VisittheUS #PolarVortex 🥶 pic.twitter.com/SERCnY4paT — Aza | The E World (@poetixtrip) 30 janvier 2019

Chicago recouverte de glace et de givre et l'Illinois en état de catastrophe naturelle alors que la vague de froid paralyse les Etats-Unis. https://t.co/81DVpjfm0h #Chicago #PolarVortex pic.twitter.com/2JRC68RseA — Lalibrinfo (@lalibrinfo) 30 janvier 2019

Wow! RT @NBCNews: With temperatures near -20 degrees in Chicago, railroad crews are setting tracks on fire to keep trains moving. https://t.co/m6YWXEV2Rw pic.twitter.com/SF3Yiftkc3 — PC360 Agent & Broker (@PC360_AandB) 30 janvier 2019

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/YsCjTNIMhe pic.twitter.com/j0ej5C0PAl — ABC News (@ABC) 30 janvier 2019