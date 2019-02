Floride : un tunnel menant à une banque découvert

Des employés des travaux publics en Floride sont tombés sur une chose inhabituelle : un petit tunnel «claustrophobe» menant à une banque Chase, selon le FBI.

Ces derniers ont découvert le tunnel, long de 50 mètres, avec un cordon d'alimentation à l'intérieur et un petit groupe électrogène, a déclaré le FBI.

«C'est d'environ deux pieds, peut-être trois pieds de diamètre. C'est très petit», a déclaré à la presse l'agent spécial du FBI Miami, Michael D. Leverock.

Le tunnel était situé près d'une zone boisée au sud de la banque, dans un complexe commercial en face de l'entrée du tunnel. Celui-ci n'a pas atteint la banque, a précisé le FBI, ajoutant qu'il enquêtait sur cette découverte en tant que tentative de cambriolage bancaire. Aucune arrestation n'a été effectuée.

«Ils se dirigaient vers le guichet automatique. Je ne pense pas qu'ils l'aient fait pour une autre raison», a déclaré Leverock.

«Ce trou est si petit que... c'est unique»

Le tunnel ressemblait à une scène tout droit sortie d'un film... ou pas. «J'ai vu quelque chose de sembable dans les films, cependant, ce trou est si petit que... c'est unique», a déclaré Leverock.

La police a coupé la clôture et a découvert que l'entrée du tunnel était recouverte d'une palette en bois.

Les autorités croient que plus d'une personne a probablement creusé le tunnel, en utilisant apparemment des pioches, a déclaré Leverock. Un treuil et un petit chariot servant à transporter la terre, les débris et les roches ont été retrouvés, a-t-il précisé. La police a également découvert une paire de bottes boueuses, une petite échelle artisanale et un tabouret, selon WPLG.

La police de Pembroke Pines a utilisé un petit véhicule pour enquêter sur le tunnel, qui passait sous Southwest Fourth Street.

Les autorités ne savent pas où le tunnel se termine ni quand il a été abandonné, a déclaré Leverock, ajoutant que les précipitations survenues ces derniers jours ont peut-être provoqué son effondrement.

Le département des travaux publics de Pembroke Pines a refusé de commenter, renvoyant les questions au FBI, qui a appelé d'éventuels témoins à se manifester.