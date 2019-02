L'OMS recommande de reclasser le cannabis comme substance moins nocive

Le statut du cannabis, jusqu'ici classé à l'échelon le plus élevé des traités internationaux, pourrait bien être révisé, comme le recommande l'Organisation Mondiale de la Santé.

Depuis cinquante-huit ans, la marijuana est classée en Catégorie IV - la plus restrictive. Mais l'Organisation souhaite qu'elle passe en Catégorie I.

Ainsi, en 2016, pour la première fois depuis la Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961 signée par l'ensemble des pays, l'OMS avait lancé un processus de révision du statut du cannabis, réunissant son Comité d'Experts sur la Dépendance aux drogues.

Dans le détail, l'OMS recommande que la plante et sa résine, selon leur teneur en tétrahydrocannabinol (le principe actif, aussi appelé THC), soient désormais placés dans la catégorie la moins dangereuse. Les extraits et les teintures de cannabis, actuellement dans l'échelon I, seraient quant à eux considérés comme des préparations pharmaceutiques contenant du THC, et passeraient dans la Catégorie III.

Concernant les molécules présentes dans le cannabis, ou dérivées de cette plante, l'Organisation conseille de modifier les échelons du Dronabinol (un médicament à base de cannabinoïdes synthétiques) et du THC, afin de faciliter leur usage médical.

Ces recommandations doivent au préalable être approuvées par les 53 pays membres de la Commission des Stupéfiants, qui devraient se réunir en mars 2019. Si le cannabis était effectivement reclassé dans les traités internationaux, cette modification pourrait donner un coup d'accélérateur aux réformes concernant cette substance au niveau national.