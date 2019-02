Londres : un nouveau-né abandonné dans un parc par -1,1°C

Un nouveau-né a été retrouvé abandonné jeudi 31 janvier, dans un parc du quartier de Newham, à Londres, alors que le thermomètre affichait -1,1°C.

La police a reçu un signalement sur un enfant abandonné dans un parc proche de Roman Road. La petite fille a été récupérée par des médecins et hospitalisée dans l'est de la capitale britannique. Elle se trouve dans un état stable.

En attendant d'en savoir plus sur elle, le personnel de l'hôpital l'a baptisée «Roman».

La police londonienne a diffusé une photo du nouveau-né, équipé d'une perfusion, sur Twitter. Les autorités se préoccupent désormais de la santé de la mère. Dans un message, les policiers se sont adressés directement à elle.

The baby girl, named Roman by hospital staff, was found in a play park on #RomanRoad, near the junction with #SaxonRd. Police are increasingly concerned for the welfare of her mother who may be in need of urgent medical attention & urge her to contact police or @Ldn_Ambulance pic.twitter.com/mv8s8jxLLw

