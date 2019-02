Etats-Unis : le gouverneur de Virginie refuse de démissionner après la publication d'une photo raciste

Mis en cause par une photo raciste datant de ses années étudiantes, le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, a refusé de quitter ses fonctions.

«J'ai l'intention de continuer à gouverner», a déclaré Ralph Northam lors d'une conférence de presse, ce samedi, en réponse aux nombreux appels à démission dont il fait l'objet depuis quelques jours. A Richmond (Virginie), l'élu a également affirmé qu'il n'était pas la personne sur la photo dénichée dans un trombinoscope de son école de médecine, datée de 1984, qui vient de refaire surface.

En effet, dans le carnet, à côté de son nom, plusieurs clichés apparaissent. L'un d'eux met en scène deux personnes : l'une maquillée en noir - un «blackface»-, et l'autre vêtue d'une tunique blanche du Ku Klux Klan.

As a Virginian, i do not want to be represented by anyone who thought this was okay to wear at any point in time. #RalphNortham needs to resign. pic.twitter.com/Pa2kC2Yn27 — IG:@feministbrowngirl (@fembrowngirl) 2 février 2019

Le gouverneur est revenu sur l'affaire tout en s'excusant longuement. Il a également expliqué ne pas savoir ce que faisait cette photo en face de son nom. «Depuis mon communiqué hier, j'y ai réfléchi avec ma famille et mes anciens camarades de classe et suis parvenu à la conclusion que je ne suis pas la personne sur la photo», a-t-il prétendu.

Des gestes «odieux» aujourd'hui, «courants» à l'époque

«Bien que je n'apparaisse pas sur cette photo, je ne suis pas surpris par sa présence dans le trombinoscope. A l'époque et à l'endroit où j'ai grandi, beaucoup de gestes, qui sont considérés comme odieux aujourd'hui, et à raison, étaient courants», a-t-il ajouté. «Je n'avais rien à voir avec la préparation de ce trombinoscope, je ne l'ai pas acheté. Hier soir c'était la première fois que je voyais cette photo», a-t-il assuré.

La veille, Ralph Northman avait publié un premier communiqué dans lequel il admettait être la personne photographiée. «Un site internet a publié une photo de moi dans mon album d'école de médecine en 1984 dans un déguisement qui est à l'évidence raciste et insultant», avait-il reconnu vendredi, sans préciser s'il était derrière le «blackface» ou la robe du KKK.

Concernant l'injure raciste extrêmement insultante («coonman») qui figurait dans la liste de ses surnoms, il a précisé ne pas savoir pourquoi elle lui avait été adressée. Ralph Northam, qui siège depuis un an, a cependant reconnu avoir fait un «blackface», pratique raciste qui consiste à se grimer en noir, lors d'un concours de danse en 1984, pour, assure-t-il, imiter Michael Jackson. «J'ai mis du cirage sur mes joues (...) J'ai toujours aimé Michael Jackson. J'ai même gagné le concours parce que j'avais appris à faire le moonwalk», a-t-il développé. Le gouverneur a déclaré avoir depuis compris - grâce à un ami noir - qu'il s'agissait d'une pratique raciste et a regretté s'y être adonné.

De plus en plus d'appels à la démission

Mais il est peu probable que ses explications et ses excuses convainquent les personnalités, de plus en plus nombreuses à réclamer sa démission. Les grands noms du Parti démocrate (Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris...) ont déjà exigé son départ. Samedi, après la conférence de presse, le Parti démocrate de Virginie, tout comme le groupe des élus noirs de cet État, ont renouvelé leur appel à la démission de Ralph Northam.

La photo n'a pas fait seulement réagir au sein du camp démocrate. Le président Donald Trump a qualifié d'«impardonnable» le comportement du gouverneur de Virginie sur Twitter. Dans cette charge, le chef d'État fait aussi référence à la proposition de loi défendue par Ralph Northam visant notamment à assouplir les conditions de l'IVG pendant le dernier trimestre de grossesse dans certains cas.