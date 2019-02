Que signifie le cochon dans la culture chinoise ?

La Chine, mais également plusieurs autres pays asiatiques, fêtent, ce mardi 5 février, le nouvel an chinois, placé cette année sous le signe du cochon. L'occasion de se pencher sur la légende et la symbolique que revêtent cet animal dans ces cultures.

Le cochon est le douzième et dernier signe du cycle zodiacal chinois, et clôture ainsi le cycle astral de douze ans.

Selon la croyance populaire, cette dernière place s'explique par le fait que lorsque le premier Bouddha invita tous les animaux au premier réveillon du nouvel an, douze animaux seulement sont venus à la fête.

Sont ainsi arrivés dans l'ordre : le rat, le bœuf, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et enfin le cochon.

