Tout sourire, Donald Trump joue au golf avec Tiger Woods et Jack Nicklaus

Plus d’une semaine après la fin (temporaire) du shutdown, Donald Trump s’est offert un bon moment de plaisir en invitant deux légendes du golf, Tiger Woods et Jack Nicklaus, à venir taper la balle sur un de ses parcours, en Floride.

Le président américain n’a pas manqué l’occasion de diffuser la photo sur son compte Twitter. Il faut dire qu’il était particulièrement bien entouré.

Jack Nicklaus, 79 ans, affiche un palmarès de 113 victoires sur le circuit professionnel, dont 18 tournois majeurs. Du côté de Tiger Woods, 43 ans, ce sont 107 victoires professionnelles, dont 14 majeurs.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 février 2019