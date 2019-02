Londres : la tombe de Karl Marx vandalisée

La tombe de Karl Marx, située dans le cimetière londonien de Highgate, a été vandalisée lundi 5 février.

Le vandale s’est attaqué à la plaque de marbre qui figure sur le monument commémoratif, donnant de multiples coups avec un outil, probablement un marteau.

L’attaque ciblait précisément la tombe du philosophe puisqu’il s’agit du seul monument du cimetière à avoir été dégradé. Le vandale semble d’ailleurs s’être acharné sur le nom de Karl Marx.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7

— Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 5 février 2019