Il poursuit ses parents pour lui avoir donné naissance

C'est ce qui s'appelle être jusqu'au-boutiste. Fidèle à ses convictions, Raphaël Samuel, un Indien de 27 ans, a décidé de traîner ses parents en justice parce qu'il estime que ces derniers lui ont donné la vie «sans son consentement».

Comme l'explique la presse anglo-saxonne, notamment le quotidien britannique The Guardian, Raphaël Samuel se dit en effet être «antinataliste».

Concrètement, selon lui, mettre des enfants au monde est comparable à un «kidnap­ping ou à de l’es­cla­vage».

Et bien qu’il ait eu de bonnes rela­tions avec ses géniteurs, l'homme, originaire de Mumbai, la capitale indienne, trouve le fait d’avoir des enfants «égoïste et hypo­crite»

Appearance: Alive and regretting it.



Why? Because he didn’t ask to be born.



Neither did I, as it happens. No, but you probably aren’t planning to sue your parents for giving birth to you.https://t.co/TXlgv38I7K

— Peppis (@stapeppis) 6 février 2019