Liam Neeson privé de tapis rouge après ses propos jugés racistes

Le tapis rouge de l’avant-première américaine du film «Sang froid», dans lequel Liam Neeson tient le premier rôle, a été annulé après les propos, jugés racistes, de l’acteur.

Si l’avant-première à New York est bien maintenue, les studios Lionsgate ont préféré éviter les contacts entre le casting du film et la presse. Le tapis rouge, qui précède la projection, est en effet un lieu où les acteurs posent pour les photographes et répondent aux questions des journalistes.

Cette décision fait suite à la polémique soulevée par les propos de la star du film, Liam Neeson. Lundi, lors d’une interview, la star avait expliqué avoir «eu envie de tuer un Noir» pour venger le viol dont avait été victime l’une des amies. Des propos choquants qui lui ont valu d’être accusé de racisme.

Mardi, sur le plateau de l’émission extrêmement populaire «Good Morning America», Liam Neeson s’est défendu de tout racisme, assurant que si l’agresseur de son ami avait été « Irlandais, Ecossais, Britannique ou Lituanien», ça «aurait été la même chose».