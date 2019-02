James Brown a-t-il été assassiné ?

Comment est mort James Brown ? Officiellement, le chanteur a succombé à une insuffisance cardiaque congestive causée par une pneumonie le 25 décembre 2006. Mais une longue enquête de CNN met en doute cette version, évoquant la thèse d’un assassinat.

Thomas Lake a mené l’enquête pendant près de deux ans, épluchant des milliers de documents, notamment médicaux et judiciaires, et réalisant plus de 140 interviews. Le journaliste relève que pas moins de 13 personnes lui ont fait part de leurs doutes, plaidant pour l’ouverture d’une enquête criminelle ou pour la réalisation d’une autopsie.

«Que s'est-il passé dans cette chambre ?»

Thomas Lake publie notamment le témoignage troublant du médecin qui a signé l’acte de décès de James Brown. Selon le Dr Crawford, l’état du chanteur s’est dégradé de manière trop brutale après son hospitalisation pour une pneumonie. «C’était un patient dont je n’aurais jamais prédit qu’il mourrait. Mais il est décédé cette nuit-là et je me suis posé la question : ‘que s’est-il passé dans cette chambre ?’», souligne le médecin.

André White, un ami de longue date de James Brown, a également livré un témoignage troublant. André White, qui se trouvait à l’hôpital d’Atlanta ce soir-là, affirme qu’une infirmière lui aurait dit que la star avait reçu la visite d’un inconnu, qui ne faisait pas partie de l’entourage de James Brown. Après cette visite, les signes vitaux du chanteur se seraient rapidement dégradés. L’infirmière aurait également montré à André White des résidus dans l’une des perfusions du chanteur. Le journaliste de CNN précise ne pas avoir pu vérifier ce témoignage.

Les soupçons d’André White étaient tels que l’homme a prélevé un échantillon sanguin de James Brown dans le cas où une enquête criminelle serait ouverte. L’homme est toujours en possession de cet échantillon.

Le Dr Crawford s’interroge également sur le refus exprimé par la fille de James Brown, Yamma, de faire réaliser une autopsie. Arrivée la première à l’hôpital, c’est elle qui a pris, seule cette décision. Interrogée par CNN sur ce refus, Yamma n’a pas voulu s’expliquer.

L’enquête du journaliste Thomas Lake se concentre également sur le décès en 1996 de la troisième femme de James Brown, Adrienne. Des similitudes entre sa mort et celle du parrain de la Soul sont mises au jour. Officiellement, Adrienne est décédée d’une surdose médicamenteuse après une opération de chirurgie esthétique.

De troublants décès

Mais là encore des témoignages laissent à penser qu’il pourrait s’agir d’un assassinat. A l’été 2017, un policier à la retraite avait retrouvé dans un carnet le témoignage d’une de ses informatrices affirmant qu’un médecin lui avait avoué s’être rendu au centre de soins où se trouvait Adrienne pour lui injecter une dose mortelle de drogue.

A l’époque, la femme de 45 ans avait confié à son avocat vouloir commencer une nouvelle vie loin des hommes qui contrôlaient James Brown, confiant au passage avoir «peur pour sa vie».

Autre mort troublante : celle de Darren Lumar, l’époux de Yamma, le gendre donc de James Brown. Trois mois après le décès de la star mondiale, Darren Lumar et Yamma avaient eu une violente altercation au cours de laquelle elle l’avait poignardé à l’avant-bras. Au moment de leur divorce quelques mois plus tard, il lui avait promis de l’envoyer en prison. Lors d’une interview accordée à CBS peu après, l’homme émettait publiquement des doutes sur les circonstances du décès de James Brown. «Personne n’a jamais contredit ma femme quand elle dit : ‘nous ne voulons pas d’autopsie’», avait-il alors souligné.

Le 5 novembre 2008, Darren Lumar était assassiné par un homme qui lui avait tiré dessus à cinq reprises. L’affaire n’a jamais été résolue.

Tous ces éléments troublants ne permettent pas au journaliste de CNN d'affirmer qu'il y a bien eu assassinat. Il faudrait pour cela qu'une enquête soit ouverte, et éventuellement une autopsie pratiquée.