6 ans de prison ferme pour un vétérinaire qui cachait de l'héroïne dans l’estomac de chiots

Un vétérinaire colombien a été condamné à six ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable de l'importation d'héroïne en direction des Etats-Unis. La marchandise était cachée dans le ventre de chiots.

Suite à des infections, trois des chiots étaient décédés après l'opération du vétérinaire.

Extradé d'Espagne en mai dernier puis inculpé à New York, Andres Lopez Elorez avait plaidé non coupable et encourait à l'origine, en cas de condamnation, une peine de prison allant de dix ans jusqu'à la perpétuité.

«Il n'est pas seulement un trafiquant de drogue, il a aussi trahi l'engagement des vétérinaires à empêcher la souffrance animale, en utilisant ses capacités chirurgicales à des fins cruelles», avait déclaré le procureur fédéral de New York.

Pour sa défense, l'homme de 38 ans avait déclaré par le biais de son avocat n'être qu'un «disciple» dans l'opération criminelle qui a pris racine à Medellin, en Colombie, quinze ans plus tôt.