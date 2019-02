Vidéo : la timelapse spectaculaire sur les inondations en Australie

Le Queensland, région du nord-est de l'Australie, vient de subir des inondations historiques responsables notamment de la mort de deux personnes et de plusieurs centaines de vaches. Une timelapse publiée sur le Web montre comment le niveau d'eau a peu à peu submergé une voie ferrée.

Elle donne une idée précise des conséquences de la catastrophe naturelle de grande ampleur qui vient de frapper l'Australie. Selon les autorités, un tel phénomène ne survient qu'une seule fois par siècle.

L'armée australienne a été déployée dans certaines zones. Les militaires, qui ont distribué 70.000 sacs de sable, ont utilisé des véhicules amphibies pour aller récupérer des habitants équipés de lampes frontales et perchés sur le toit de leur maison.

L'Australie venait de connaître son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, qui a aggravé la sécheresse dans l'intérieur de l'Est et du Sud du pays, et alimenté les feux de forêt.