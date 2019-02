Une tigresse de Sumatra tuée par un autre tigre au zoo de Londres

Le zoo voulait qu'ils s'accouplent. A la place, les deux tigres de Sumatra se sont battus. A tel point que la femelle, Melati, n'a pas survécu à l'arrivée du mâle Asim au zoo de Londres, il y a dix jours.

Les dirigeants de l’établissement voyaient pourtant en Asim «le partenaire idéal» de la tigresse, résidente du zoo depuis de nombreuses années. Annonçant son arrivée, le zoo l'avait décrit comme «un beau félin confiant, connu pour être très affectueux avec les femmes de sa vie». «Nous espérons qu'il sera le compagnon idéal de notre belle Melati», avait-il ajouté.

Mais force est de constater que le zoo s'est montré un peu optimiste. En effet, les deux tigres n’ont pas «accroché» du tout. Si bien que les tensions «se sont rapidement intensifiées» entre eux. Et les choses sont devenues «plus agressives», rapporte la BBC.

Selon une déclaration publiée par le zoo, Asim a été immédiatement transféré dans un enclos séparé. Malgré les efforts des vétérinaires, Melati, 10 ans, est décédée.

Le personnel est «déchiré par cette tournure des événements», a déclaré le zoo. Mais les employés souhaitent tout de même prendre soin d’Asim. Cet incident représente un véritable échec pour le zoo qui accueillait Azim dans le cadre européen d'un plan de conservation des espèces menacées, parmi lesquelles figure le tigre de Sumatra.

Ce dernier, qui vit dans les forêts et les jungles de Sumatra, en Indonésie, est maintenant classé en danger critique d'extinction et figure sur la liste rouge des animaux menacés de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon le zoo de Londres, le tigre de Sumatra est menacé de braconnage et de perte de son habitat. Dans les années 1970, on estimait à 1.000 le nombre de tigres de Sumatra dans la nature, alors qu'il n'y en aurait plus que 300, d'après les chiffres actuels.