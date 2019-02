Angleterre : il devient livreur Deliveroo pour perdre du poids et ça marche

Une motivation XXL. Sanjay Makan, un Londonien de 44 ans, travaille très dur pour accomplir son objectif : perdre 30 kg tout en récoltant de l'argent pour les œuvres caritatives.

Il y a un an, alors qu’il pesait plus de 100 kg, il a décidé de devenir livreur Deliveroo à temps partiel, dans l’espoir de perdre du poids. «Pourquoi ne pas être payé pour faire du vélo, plutôt que de dépenser mon argent dans une salle de sport ?», s’est-il interrogé.

Rapidement, sa technique s’est avérée payante, Sanjay ayant déjà perdu près de 15 kilos. Mais occupant déjà un emploi, il a décidé de reverser ce qu’il gagnait à des œuvres caritatives, soit près de 2.300 euros.

Et son ambition ne s’est pas arrêtée là, puisqu’il a prévu de perdre 16 kils supplémentaires et donc de reverser jusqu'à 4.500 eu­ros en plus. Le bon samaritain a également sollicité l'aide des internautes et monté une cagnotte, pour laquelle il espère récolter 57.000 euros.

OVERWEIGHT 44 YR OLD DONATING ALL MY DELIVEROO FEES TO CRISIS AND CANCER RESEARCH





I'm donating 300+ hours of my time and circa £3,500 to Crisis / Cancer Research UK. Please help me increase this to £10,000+ £50,000+...https://t.co/TEGo6caS8O





Sanjay makan pic.twitter.com/XEuDqR5era

— Sanjay Makan (@MakanSanjay) 12 décembre 2018