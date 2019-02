Le mystérieux astéroïde Ultima Thulé est «plat comme une crêpe»

De nouvelles photos prises par la sonde New Horizons de la Nasa révèlent que Ultima Thulé, l'objet spatial le plus lointain jamais atteint, est «plat comme une crêpe», et non en forme de bonhomme de neige comme les scientifiques le pensaient auparavant.

Telles sont les conclusions d'Alan Stern, le chercheur responsable de la mission New Horizons, après l'examen de 14 nouveaux clichés pris par la sonde, lors de son survol de l'astéroïde le 31 décembre dernier, qui ont été dévoilés par la Nasa le 8 février dernier.

Mais pourquoi cette découverte est-elle si importante pour la science ? La réponse est donnée par Alan Stern. «Ces images créent de nouvelles énigmes sur la manière dont un tel objet a pu se former. Nous n'avions jamais vu quelque chose comme cela en orbite autour du soleil», explique le scientifique du Southwest Research Institute, à San Antonio (Texas).

There it goes! A new image sequence shows the last views of Kuiper Belt object #UltimaThule from our New Horizons spacecraft as it zoomed past: https://t.co/0TP2ABZOqr





(Don't worry, we looped it, so you can watch this oddly-shaped space rock over and over and over.) pic.twitter.com/kP6guj2SQv

— NASA (@NASA) 10 février 2019