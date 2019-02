Vidéo : la police indonésienne utilise un serpent pour obtenir des aveux

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre des policiers indonésiens utiliser un serpent contre un suspect dans une affaire de vol de téléphones afin d’obtenir des aveux.

La scène, partagée par Veronica Koman, avocate spécialisée dans les droits de l’homme, s’est déroulée dans un poste de police de la province de Papouasie.

On y voit un suspect, menotté, assis par terre, tandis qu’un serpent s’enroule sur ses épaules. L’un des officiers guide régulièrement le serpent vers le visage du suspect, totalement effrayé, comme en témoigne ses cris d’horreur.

Ternyata penggunaan ular untuk interogasi orang Papua yang ditangkap cukup marak. Terakhir yang diketahui adalah terhadap Sam Lokon anggota KNPB. Video ini kabarnya di Wamena.





Snakes are reported being used against West Papuans for interrogation. pic.twitter.com/Rf72r9oJMO

— Veronica Koman (@VeronicaKoman) 8 février 2019