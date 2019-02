YouTube passe à l'action contre les vidéos complotistes

Un pas de plus pour la lutte contre les vidéos conspirationnistes. YouTube a lancé fin janvier une nouvelle stratégie afin de lutter contre la diffusion des vidéos complotistes.

Lorsqu'un internaute regarde une vidéo expliquant pourquoi la terre est plate, il se verra désormais proposer des points de vue différents, par exemple une vidéo démontrant que la Terre est ronde.

La filiale de Google affirme dans son texte que cela est mis en place pour «réduire la diffusion de contenus qui s'approchent, mais qui ne dépassent pas, la ligne des règles d'utilisation de la plateforme».

Le géant américain insiste donc sur le fait que cela ne représente pas de la censure. Les contenus conspirationnistes ne seront pas supprimés de la plateforme, et les personnes tapant les bons mots-clés dans la barre de recherche les trouveront aisément.

C'est une intelligence artificielle qui se charge de recommander des vidéos contrant les théories complotistes. Guillaume Chaslot, ancien ingénieur pour Google, a expliqué sur Twitter que la mise en place de ce système était une «victoire historique» pour YouTube. Selon lui, des milliers de personnes tombent sous le coup des vidéos faisant la promotion de théories du complot, en raison du précédent algorithme de la plateforme.

Le but de ce dernier était de faire rester les internautes le plus longtemps possible, de manière à engranger plus de recettes publicitaires.

Conclusion: YouTube's announcement is a great victory which will save thousands. It's only the beginning of a more humane technology. Technology that empowers all of us, instead of deceiving the most vulnerable.





— Guillaume Chaslot (@gchaslot) 9 février 2019