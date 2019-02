Un chasseur américain paie 110.000 dollars pour tuer une chèvre sauvage au Pakistan

Un Américain a payé 110.000 dollars (97.000 euros environ) pour chasser et tuer un markhor, une chèvre sauvage, lors d’une expédition au Pakistan.

Une vidéo de la chasse, partagée par un guide pakistanais, montre Bryan Kinsel Harlan, pendant sa partie de chasse. A la fin de la vidéo, le chasseur pose, tout sourire, au côté de sa victime, un imposant markhor.

«C’était un coup facile. Je suis heureux de remporter ce trophée», a déclaré l’Américain, cité par le Washington Post.

Le Markhor est une espèce de chèvre sauvage, remarquable par ses longues cornes en spirale qui peuvent atteindre 1,5 mètres de long chez les mâles. Le markhor est par ailleurs l’animal national officiel du Pakistan.

De nombreux internautes et défenseurs des animaux se sont émus de la chasse pratiquée par Bryan Kinsel Harlan.

US national pays over $1 lakh to hunt Pak's national animal ‘Markhor’. Killing markhor is permitted in Pakistan under trophy hunting, by just paying blood money. Good that India has done away with all kind of hunting whereas many countries are still permitting it. pic.twitter.com/XfVW9tzXoz

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 5 février 2019