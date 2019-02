Le chanteur Ryan Adams accusé de manipulation et harcèlement moral

Un article du New York Times révèle que sept femmes accusent le chanteur Ryan Adams d'avoir eu un comportement inapproprié à leur égard.

Manipulation, harcèlement psychologique, dénigrement... L’auteur-compositeur-interprète aurait proposé à des femmes artistes, avec qui il était en couple ou non, de les aider dans leur carrière musicale, avant que les choses ne dégénèrent.

Sept femmes et plus d'une douzaine d'associés d'Adams ont ainsi décrit un «type de comportement manipulateur dans lequel Ryan Adams gâchait des opportunités de carrière tout en poursuivant simultanément des artistes féminines pour des relations sexuelles», écrit le New York Times.

Âgée de 20 ans, une musicienne, présentée sous le nom d’Ava pour protéger son identité - elle était mineure au moment des faits - affirme que Ryan Adams, 44 ans, a eu des conversations inappropriées avec elle alors qu'elle avait 15 et 16 ans. Elle précise que le chanteur se serait dévêtu lors d'un appel vidéo.

Le New York Times a rapporté que, dans des SMS, Ryan Adams avait interrogé à plusieurs reprises Ava, la jeune fan, sur son âge, et qu'elle disait être plus âgée qu'elle ne l'était. Le journal a déclaré qu'il ne semblait cependant pas convaincu de son âge mais qu'ils avaient tout de même poursuivi les conversations à caractère sexuel.

«J'aurais des ennuis si quelqu'un savait que nous parlons ainsi», aurait écrit Ryan Adams à Ava en novembre 2014, alors qu'il venait d'avoir 40 ans et qu'elle venait d'en avoir 16.

«Tu n'es pas une vraie musicienne»

Mandy Moore, l'une des vedettes de la série télévisée «This Is Us», a quant à elle déclaré que son ex-mari a freiné sa carrière musicale en la dénigrant. «Tu n'es pas une vraie musicienne, car tu ne joues pas d'un instrument», lui aurait-il dit.

«Sa personnalité imposante a essentiellement bloqué ma capacité à établir de nouvelles relations dans l'industrie au cours d'une période très cruciale et potentiellement lucrative - soit du milieu à la fin de la vingtaine», a ajouté l'actrice au New York Times. Les chanteuses Phoebe Bridgers et Courtney Jaye ont aussi indiqué que Ryan Adams s'était comporté de manière inappropriée.

Par l'intermédiaire de son avocat, le chanteur a déclaré au New York Times qu'il n'avait pas le pouvoir de faire ou de rompre une carrière et a catégoriquement nié ces «accusations extrêmement graves et farfelues».

«J'ai fait de nombreuses erreurs»

Après la publication de l'article, l'artiste a écrit mercredi sur Twitter qu'il n'était «pas un homme parfait» et qu'il avait fait «de nombreuses erreurs».

«À toute personne que j'ai pu blesser, néanmoins involontairement, je m'excuse profondément et sans réserve, a-t-il écrit. Mais le portrait que cet article brosse est regrettablement erroné. Certains de ces détails sont déformés ; d'autres sont exagérés ; certains sont carrément faux. Je n'aurais jamais d'interactions inappropriées avec une personne que je crois être mineure. Point à la ligne.»

