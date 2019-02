Une jihadiste britannique veut rentrer chez elle pour accoucher

Le cas de Shamima Begum divise l'opinion publique et les autorités du Royaume-Uni. Cette Britannique de 19 ans, partie rejoindre Daesh en Syrie en 2015, souhaite rentrer dans son pays pour accoucher, tout en déclarant ne rien renier de son engagement auprès du groupe jihadiste.

Outre-Manche, Shamima est connue pour être l'une des «trois écolières». Un surnom empreint d'innocence que la presse avait donné à la jeune fille ainsi qu'à ses amies, pour traduire une certaine incompréhension avec leurs velléités terroristes.

Car les images de vidéosurveillance, filmées le jour de leur départ, montraient trois adolescentes d'une quinzaine d'années en manteau coloré avec de gros sacs, comme partant en vacances. Un contraste saisissant alors que leur voyage allait les mener tout droit vers un pays en guerre.

Devenue une jeune adulte, Shamima est aujourd'hui sans aucune nouvelle de ses camarades de route. Retenue dans un camp de réfugiés d'al-Hawl, dans le nord de la Syrie, elle a expliqué au quotidien The Times être enceinte de neuf mois, de son troisième enfant, et craindre pour la vie de son petit.

The three British schoolgirls who may have run off to join #ISIS in Syriahttps://t.co/CVv9EaLCEK pic.twitter.com/Zjn4Oa0H6j

— Channel 5 News (@5_News) 20 février 2015