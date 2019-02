Jamaïque : un gagnant de loterie vient chercher son chèque masqué

Un homme a fait sensation à Kingston, en Jamaïque le 5 février. Pour venir chercher son gain de loterie de près d'un million d'euros (l'équivalent de plus de 158 millions de dollars locaux), A. Campbell est venu masqué.

Ce jour-là, l'heureux gagnant a en effet posé, avec son chèque, en tenue complète du tueur de Scream, le film d'horreur emblématique des années 1990, comme l'a rapporté The Independent.

The #SuperLotto winner gets ready to collect their millions! pic.twitter.com/Xg4VluIsOy

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 février 2019