De la neige noire tombe en Sibérie à cause de la pollution

Sur les réseaux sociaux, des habitants de la région de Sibérie méridionales ont publié des photos montrant les rues et le mobilier urbain recouverts de neige noire, a rapporté samedi le Siberian Times.

Le quotidien a publié de nombreux clichés de la région de Kemerovo, dont les villes de Prokopyevsk, Kiselyovsk et Leninsk-Kuznetsky.

Eerie black snow falls over Siberian region triggering acute pollution concerns from locals. Ghostly pictures of dark snowscapes - which should be pristine white - as blame pointed at failure to filter fumes at coal plant https://t.co/yh15JjJN2n pic.twitter.com/NNJbyK6bvP

— The Siberian Times (@siberian_times) 15 février 2019