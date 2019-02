Agression de l'acteur de la série «Empire» Jussie Smollett : la police a des doutes

La police américaine a confié dimanche ses doutes sur ce que l'acteur et chanteur américain noir et homosexuel Jussie Smollett a présenté comme une agression d'assaillants racistes et homophobes.

Connu pour son rôle dans la «série Empire», l'acteur de 36 ans avait porté plainte fin janvier en se disant victime de deux individus croisés en pleine nuit dans une rue de Chicago, qui l'auraient frappé et insulté, lui auraient lancé «une substance chimique inconnue» et «enroulé une corde autour du cou».

Vendredi, la police avait déjà indiqué que deux «suspects potentiels» avaient été laissés en liberté sans être poursuivis, tandis que des médias américains laissaient entendre que l'agression pourrait avoir été un simulacre.

«Les renseignements récoltés auprès des individus interrogés par la police dans l'affaire Empire ont de fait modifié l'orientation de l'enquête», a écrit dans un communiqué un porte-parole de la police, Anthony Guglielmi. Il a ajouté que les enquêteurs avaient contacté l'avocat de l'acteur «pour réclamer un nouvel entretien».

While we are not in a position to confirm, deny or comment on the validity of what's been unofficially released, there are some developments in this investigation and detectives have some follow-ups to complete which include speaking to the individual who reported the incident. pic.twitter.com/b9GgXbSUt9 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 17 février 2019

Plusieurs médias identifiaient ces deux hommes interrogés comme des frères arrêtés à l'aéroport O'Hare de Chicago, de retour d'un voyage au Nigeria, dont l'un travaille pour la série «Empire».

Jeudi sur la chaîne ABC, dans l'émission «Good Morning America», il avait donné des détails sur l'agression et s'était dit en colère de voir que sa version était remise en doute.

Asked why he didn't initially hand his phone to police, @JussieSmollet says: "I have private pictures and videos and numbers...private emails, my private songs, my private voice memos...by then inaccurate false statements had already been put out there." https://t.co/3HbyU2SFxe pic.twitter.com/4bycFHnlMp — Good Morning America (@GMA) 14 février 2019

La révélation de l'affaire avait suscité une vague de réactions indignées et de témoignages de sympathie.

Stand with my brother @jussiesmollett sending you light and love. Be strong We got you https://t.co/fksuzNB2aj — Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) 29 janvier 2019

«Je t'envoie de la lumière et de l'amour. Sois fort, on est avec toi», Michael B Jordan.

Sending love to Jussie and the Smollett family after this horrific attack. We support you and pray that you find peace and justice. — John Legend (@johnlegend) 29 janvier 2019

«J'envoie de l'amour à Jussie et sa famille après cette terrible attaque. Nous sommes avec vous et nous prions pour que vous trouviez la paix et que justice soit faite», John Legend.

what happened to jussie makes me really fucking sick to my stomach. i can’t believe shit like this is really still happening everyday. what kind of world ? sending all of the healing energy / love i possibly can and hoping for change. what can we do ? tell me & i’m there. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 29 janvier 2019

«Ce qui est arrivé à Jussie me donne la nausée. Je n'arrive pas à croire que des merdes comme ça arrivent encore tous les jours. Dans quel monde ? J'envoie toute l'énergie et l'amour que je peux espérant que le monde change. Que pouvons-nous faire ? Dîtes-le moi, je suis là», Ariana Grande.

«Amour et prières pour toi jussiesmollett, je n'arrive pas à croire ce qu'il t'es arrivé (...) Je n'arrive pas à croire que cela arrive en 2019... #Enattendantavec impatiencelaJustice», Eva Longoria.

«Mon Dieu!! Voilà pourquoi la communauté LGBTQ continue de se battre pour être reconnue et protégée contre la haine. Nous devons TOUS prendre cet acte de violence raciste et homophobe très personnellement!», Viola Davis.

«Tu ne mérites pas et personne ne mérite cela, d'avoir une corde autour du cou, de recevoir de l'eau de Javel, d'être traité de sale pédé noir. Tu es mieux que cela. Nous sommes mieux que cela. L'Amérique est mieux que cela», Lee Daniels.