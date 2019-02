États-Unis : un incroyable carambolage à cause du verglas

Près de Kansas City (Missouri), le verglas a été à l'origine d'un impressionnant carambolage. Plusieurs dizaines de véhicules sont impliqués, et une personne y a perdu la vie.

L'accident s'est produit à 11h30 (heure locale) vendredi 15 février, comme le rapporte la Kansas City Star.

Les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer que c'est un semi-remorque qui a perdu le contrôle et dérapé sur la voie de gauche, qui est à l'origine de cet accident. Il a entraîné pas moins de quarante-six autres véhicules dans son sillage, a précisé Collin Stosberg, porte-parole de la police locale.

Jason Weaver, un chauffeur poids-lourd, et sa compagne se dirigeaient vers Las Vegas quand ils ont fini leur course dans le carambolage. Le couple a filmé les véhicules, qui glissaient irrémédiablement sur le verglas avant de s'encastrer dans les autres voitures. «Je n'arrivais pas à y croire. J'avais l'impression d'être dans le film 'Destination finale'», a raconté Jason Weaver à la chaîne KSNT TV.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG

— Dante' Jones (@Dantej21) 15 février 2019