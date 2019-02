Le marin de la célèbre photo «The Kiss» est mort

C'est un symbole qui s'est éteint. George Mendonsa, le marin de la célèbre photo «The Kiss» est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé sa fille ce 18 février. Marin à l'époque, l'homme avait, selon la théorie la plus communément admise, embrassé Greta Zimmer Friedman le 14 juillet 1945 sous l'objectif d'Alfred Eisenstaedt à Time Square.

Malgré sa popularité, le cliché, qui représente le retour à la paix le jour de la capitulation du Japon face à la première puissance nucléaire, est également la cible de nombreuses controverses. Il n'est pas certain que Greta et George soient les deux personnes de la photo. Au fil des années, ils sont plusieurs à s'être déclarés comme étant l'un des personnages. Une étude menée par des bénévoles de la Naval War College a ainsi identifié l'homme comme étant «l'embrasseur».

La photo de ce marin, embrassant une infirmière en plein Times Square à l'annonce de la capitulation de Japon en 1945, est l'une des plus célèbres du XXe siècle. George Mendonsa était en permission à New York ce 14 août. Il vient de mourir à 95 ans https://t.co/9ZhWwFeMGF pic.twitter.com/nuFSE9HzRO — Léo Mouren (@leomouren) 18 février 2019

Pour ce qui est de Greta Friedman, l'identité n'est pas confirmée non plus. Une autre infirmière est susceptible d'être la vraie : Edith Shain. Et outre le nom exact de la personne photographié, l'incertitude a une incidence sur l'histoire de la photo. Greta affirme que ce baiser n'était pas consentant. «Cet homme était très fort. Je ne l'embrassais pas. Il m'embrassait. Ce n'était pas mon choix», a ainsi déclaré l'américaine dans une interview.

Ces déclarations ont causé des levers de boucliers, certains estimant que la photo représentait une agression sexuelle, et ne devrait donc plus être célébrée. Edith Shain, au contraire, a expliqué s'être laissée faire car ce marin s'était battu pour elle pendant la guerre.

Mais ce n'est pas la seule polémique. En effet, George Mendonsa avait attaqué le journal Time-Life, qui avait publié en premier le cliché, car il s'estimait lésé de ne pas avoir son nom accolé à la photo. Que l'homme et Greta Friedman (décédée en 2016) soient ou ne soient pas le couple présent sur la photo, l'histoire retiendra qu'ils s'étaient retrouvés à Time Square, en 2012, bien des années plus tard.