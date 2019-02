Donald Trump s'oppose au retour de la jihadiste Hoda Muthana aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi avoir donné l'ordre de ne pas autoriser le retour aux Etats-Unis de la jihadiste Hoda Muthana, détenue dans le nord-est syrien et désireuse de revenir dans le pays où se trouve sa famille.

«J'ai ordonné au secrétaire d'Etat Mike Pompeo, et il est complètement d'accord, de ne pas autoriser le retour de Hoda Muthana dans le pays !», a tweeté Donald Trump peu après un communiqué du chef de la diplomatie assurant que cette dernière n'était pas une citoyenne américaine.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 février 2019