Alec Baldwin pense que Donald Trump menace gravement sa sécurité

Alec Baldwin s’est à nouveau livré à une truculente imitation de Donald Trump. Ce dernier n’a pas du tout apprécié et l’a fait savoir avec une véhémence qui inquiète l'acteur.

Le sketch de la discorde a été diffusé samedi 16 février dans le cadre d’un numéro de l’émission satirique SNL consacré à l’état d’urgence et au mur que le président américain souhaite installer à la frontière mexicaine.

Alec Baldwin a notamment ainsi parodié le Président : «Le mur est censé vous protéger, il ne faut pas être intelligent pour comprendre cela. D'ailleurs, c'est même encore plus facile à comprendre si vous êtes bête».

Des représailles de Trump ?

Donald Trump, qui a l’habitude de se plaindre des moqueries dont il fait l’objet, et de s’en prendre frontalement à la presse qui le critique, a une nouvelle fois fait savoir qu’il goûtait très peu à ce type d’humour. «Rien n’est drôle dans cette émission. Comment se fait-il que les réseaux sociaux laissent courir ces attaques envers les Républicains sans qu'il n'y ait jamais de représailles ? C'est très injuste et devrait faire l'objet d'une enquête. C'est là qu'est la réelle collusion » a-t-il posté sur Twitter, avant de qualifier la chaîne américaine NBC, qui diffuse l’émission SNL, de «média corrompu» et «d’ennemi du peuple».

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2019

THE RIGGED AND CORRUPT MEDIA IS THE ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2019

Le mot « représailles » inquiète Alec Baldwin. Récemment devenu papa pour la cinquième fois, l’acteur a écrit sur Twitter : «Dois-je craindre pour ma sécurité et pour celle de ma famille quand un président en exercice encourage ses abonnés à me considérer comme l'ennemi du peuple alors que je ne fais que jouer un rôle dans une émission ?».

I wonder if a sitting President exhorting his followers that my role in a TV comedy qualifies me as an enemy of the people constitutes a threat to my safety and that of my family? — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 18 février 2019

On Presidents Day, I am compelled to read this:





definition of the word "retribution": punishment inflicted on someone as vengeance for a wrong or criminal act. — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 18 février 2019

Pour venir en aide à son paternel Donald Trump Jr. a décidé de se mêler à la dispute en jetant l’opprobre sur l’imitateur qui fait parfois les gros titres de la presse people : «Ce mec frappe des gens dans le visage sur des parkings, agresse des paparazzis, et humilie sa fille etc et il s’inquiète d’un tweet qui ne le mentionne même pas ?» a tweeté l'aîné des Trump.

The guy that punches people in the face over a parking spot, has aggressively harassed paparazzi, and humiliated his daughter berating her over the phone eye etc is worried about a tweet that doesn’t even mention him? Okay





Spare everyone your bullshit Alec! https://t.co/l0E8GN9UKk — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 19 février 2019

Cinglante, la réponse d’Alec Baldwin ne s’est pas faite attendre. L’acteur a ainsi demander à ses abonnés : «Qui devrait jouer Donald Trumps Jr dans le biopic ‘Trump Jr, safari vers l’obscurité’ ? Je pensais à Peter Lorre mais il est mort. Faîtes des suggestions ».

Pas sûr que cela ne fasse sourire le clan Trump… A noter que c’est la première fois qu’un président des États-Unis menace quelqu’un de «représailles» pour un sketch télévisé. Une hérésie pour nombre d’Américains pour qui la caricature fait partie intégrante de la démocratie.