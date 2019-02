Etats-Unis : Un garde-côte prévoyait des assassinats ciblés

Un massacre évité ? Un garde-côte américain a été arrêté alors qu’il préparait des assassinats ciblant des personnalités politiques et médiatiques a-t-on appris dans la nuit du 20 au 21 février.

Il comparaît ce jeudi devant le tribunal de Greenbelt, dans le Maryland. Christopher Paul Hasson, un suprémaciste blanc de 49 ans, est un admirateur du tueur de masse norvégien Anders Breivik. Ancien soldat dans le corps des Marines, il avait également servi dans la Garde nationale. Il s’était procuré un arsenal comprenant quinze armes et un millier de munitions, saisis par la police.

