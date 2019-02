Le pape donne le coup d'envoi d'un sommet inédit au Vatican sur la pédophilie

Le pape François a réclamé jeudi des «mesures concrètes» à l'ouverture d'un sommet inédit au Vatican sur les agressions sexuelles dans l'Eglise catholique.

«Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces», a déclaré le pape argentin devant les présidents de 114 conférences épiscopales, des chefs des Eglises orientales et dirigeants de congrégations de religieux, ainsi que de hauts prélats du Vatican, convoqués à Rome jusqu'à dimanche.

«Il faut du concret», a martelé le pape, s'écartant du texte de son discours communiqué à l'avance à la presse.

«Face au fléau des agressions sexuelles perpétrés par des hommes d'Eglise à l'encontre de mineurs», il a demandé aux participants d'entendre «le cri des petits qui demandent justice».

Jorge Bergoglio s'est donné trois jours et demi pour convaincre les chefs de l'Eglise catholique dans le monde de leur responsabilité individuelle face aux agressions sexuelles sur mineurs.

Le pape jésuite veut réveiller les consciences dans ses rangs avec une méthode collégiale éducative, faite de discours, de petits groupes linguistiques de travail, entrecoupés de prières mais aussi de témoignages de victimes du clergé.