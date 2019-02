Les visiteurs du Grand Canyon auraient été exposés à des radiations

Depuis dix-huit ans, les visiteurs du Grand Canyon auraient été exposés à des taux élevés de radiations. Des barils contenants de l'uranium ont en effet été retrouvés au sein même du musée du Parc National.

Ces barils avaient été extraits du bâtiment l'année dernière, mais il a fallu attendre le 4 février pour qu'Elston Stephenson, responsable de la sécurité et de la santé du lieu, envoie un courrier aux employés pour les prévenir, explique le média local Arizona Republic. Et selon ce courrier, les salariés qui ont travaillé dans le bâtiment où sont entreposées les collections «entre l'an 2000 et le 18 juin 2018» ont été exposés aux radiations.

Elson Stephenson a par la suite envoyé un courriel, le 11 février, à David Bernhardt, secrétaire d'État à l'intérieur, pour déclarer qu'il était «immoral de ne pas avoir prévenu notre peuple». D'autant plus que si la pièce des collections ne fait pas partie des endroits que l'on peut visiter, elle est accolée à l'exposition présentant des animaux empaillés. Des enfants en visite scolaire pouvaient ainsi rester une demi-heure assis à cet endroit pendant, les explications du guide.

Une enquête a été ouverte en coordination avec le département des services de santé de l'Arizona. Selon Emilie Davis, spécialiste des affaires publiques au Grand Canyon, le rayonnement était trop faible : «Il n'y a aucun risque actuel pour les employés du parc ou le public». Un constat que ne partage pas Elston Stephenson, pour qui les radiations atteignaient des taux dangereux et qui a conseillé à tous les employés de procéder à un examen médical.