Allemagne : un gros rat sauvé par les pompiers d’une bouche d'égout

Une atypique opération de sauvetage menée par des pompiers a tenu en haleine la petite ville allemande de Bensheim, dimanche 24 février, jusqu'à passionner les foules au-delà des frontières du pays. Un incendie ? Un accident de la route ? Non, un rat un peu enrobé piégé dans une bouche d'égout.

Tout a commencé lorsqu'une jeune fille a aperçu le rongeur en délicate situation, coincé dans un trou de la plaque, ne pouvant ni avancer ni reculer, et vraisemblablement en détresse, à en croire son regard. «Le rat s'était constitué une réserve d'hiver relativement importante. Il s'est retrouvé coincé au niveau des hanches», raconte le quotidien britannique The Guardian, premier à avoir repéré l'histoire.

Le rongeur relâché dans la nature

Alerté, un premier pompier a d'abord tenté de libérer l'animal. En vain : «Seul, je n'avais aucune chance.» Mais l'arrivée et l'assistance de sept de ses collègues appelés à la rescousse a permis de soulever la plaque de son socle, avant de sortir délicatement le rat «en le 'vissant'» hors de son trou, relate le quotidien régional Bild.

Non seulement l'opération de secours a fait sensation dans les tabloïds allemands, mais le sort du rongeur a même passionné au-delà des frontières, en Europe notamment et sur Internet en particulier. «Cet article a été le plus consulté de la journée», affirme ainsi le site Meedia.

Le rongeur a finalement été relâché dans son environnement de prédilection, à savoir les égouts. «Même les animaux détestés par le plus grand nombre méritent le respect», a conclu un des pompiers, salué par les internautes pour son humanité.