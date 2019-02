«On a marché sur la Lune» : Les théories du complot

La théorie du complot la plus connue est sans aucun doute celle qui affirme que personne n’a jamais marché sur la Lune. D'après une étude récente de l’IFOP, 16% des Français estiment que les Américains n'y sont jamais allés. Selon les complotistes, la Nasa a créé de toutes pièces l’histoire du programme Apollo 11, avançant plusieurs «preuves».

Le drapeau ne flotte pas

L'argument numéro 1 est que le drapeau américain semble flotter sur les photographies prises à la surface de la Lune, ce qui est impossible vu qu’il n’y a pas d’atmosphère. Or, le drapeau ne flotte pas. Le froissage constaté sur le drapeau est lié avant tout au fait qu'il était très certainement plié pendant le vol, et qu'il n'a pas été repassé avant d'être planté. Et si le drapeau ne se met pas de lui-même en berne, c'est qu'une petite barre le tient relativement tendu. De plus, deux photos prises à quelques scondes d'écart montrent que le drapeau ne bouge pas.

Les traces de pas ne correspondent pas

Un autre argument avancé par les complotistes est la différence entre le costume de Buzz Aldrin et la trace qu'il a laissée sur le sol lunaire. En effet, son pas, incrusté dans la poussière de la Lune, comporte des rainures. Or, une photo de son costume par l'astronome Phil Plait montre un costume ayant un dessous du pied plat.

L'explication est cependant assez simple : la photo de Phil Plait ne montre pas l'entièreté du costume spatial. Lorsque les astronautes sont descendus du module Eagle, ils portaient des surchaussures, pour mieux se protéger. C'est ce qui explique la différence. Une photo, prise par Neil Armstrong, de Buzz Aldrin descendant l'échelle, montre bien la semelle qu'il possédait à ce moment-là.

On ne voit pas d'étoiles

Comme on peut l'apercevoir sur la photo ci-dessus, les étoiles ne sont pas visibles alors qu'il fait noir. Selon les rumeurs, c'est parce que les photos ont été prises dans un studio hollywoodien, le tout sous la houlette d'un Stanley Kubrick qui sortait tout juste du tournage de 2001, l'odyssée de l'espace. Sauf qu'en réalité, il faisait jour sur la Lune. L'absence d'atmosphère fait que le ciel reste noir de jour comme de nuit. Et avec l'exposition du soleil, les étoiles n'apparaissent plus. Un phénomène que l'on retrouve par exemple sur la photo de la Tesla d'Elon Musk envoyé dans l'espace l'année dernière.

Il y a un «C» sur une roche lunaire

Le diable se cache dans les détails, les complots aussi. Sur une photo mise à disposition par la Nasa, une roche de la Lune semble porter une inscription, la lettre C. Une «preuve» que l'on se trouve sur un décor de cinéma, selon les amateurs de théories du complot. En effet, cette inscription semble peu naturelle. Quelle est donc l'explication scientifique pour expliquer ce phénomène ? Un poil. Selon la Nasa, ce C n'apparaît pas sur la pellicule originale, et un poil se serait glissé sur la photo pendant le développement.