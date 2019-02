Donald Trump et Kim Jong-un achèvent leur sommet de Hanoï sans parvenir à un accord

Donald Trump et Kim Jong-un ont conclu abruptement jeudi leur sommet consacré à l'épineux dossier de la dénucléarisation du pays reclus sans parvenir à un accord, le président américain soulignant qu'il avait décidé de partir du fait de divergences sur les sanctions.

Le sommet était censé apporter de la substance aux engagements pris durant leur tête-à-tête à Singapour en juin. Les deux dirigeants avaient alors écrit une page d'histoire mais seulement signé une déclaration commune «sur la dénucléarisation de la péninsule», les deux camps divergeant depuis sur le sens de la formule.

Il «faut parfois quitter» les négociations, a lancé le locataire de la Maison Blanche lors d'une conférence de presse, expliquant que les discussions avaient achoppé sur la question des sanctions économiques infligées à la Corée du Nord du fait de ses programmes nucléaire et balistique interdits.

«J'aurais aimé aller plus loin», a-t-il dit, assurant toutefois que Pyongyang ne reprendrait pas ses essais nucléaires. Le troisième de la dynastie au pouvoir à Pyongyang «a déclaré qu'il ne testerait pas de missiles, ou de fusées, ou quoi que ce soit qui ait un rapport avec le nucléaire», a assuré Donald Trump.

Les deux dirigeants étaient passés en quelques mois des insultes personnelles et menaces apocalyptiques à des déclarations «d'amour» de la part de Donald Trump et celui-ci avait l'air abattu alors que les attentes et espoirs concernant ce sommet étaient très élevés. Aucune nouvelle rencontre n'est à l'horizon, a-t-il dit.

«C'est un échec majeur», a réagi dans un tweet Joe Cirincione, président de la Fondation Ploughshares. Cela montre les limites de ce genre d'exercice survenu «sans assez de temps et de ressources humaines» pour convenir d'un accord.