Les documentaires, films et vidéos pour tout savoir sur Apollo 11

Apollo 11, c'est évidemment la fameuse phrase de Neil Armstrong : «c'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité». Mais c'est surtout une histoire extrêmement riche, qui débute dès 1961 avec la création du programme Apollo, et qui se termine lorsque l'équipage touche la mer du Pacifique le 24 juillet 1969. Voici quelques conseils pour en savoir un maximum sur l'alunissage du 20 juillet 1969.

Moonwalk One

C'est peut-être le documentaire le plus complet sur la mission Apollo 11. Réalisé pendant la préparation de la mission, le film suit les astronautes dans les coulisses de la Nasa. Sorti en 1972, il n’est alors diffusé que de manière confidentielle, avant d’être restauré en 2009. Il aura fallu attendre 2014 pour que des cinémas le projettent en France.

Dans l'ombre de la Lune

Que ressent un homme qui a foulé le sol lunaire ? Comment vivre une vie normale après cela ? Dans l'ombre de la lune donne la parole à ces astronautes, survivants de la conquête lunaire. L'on y retrouve des témoignages de Buzz Aldrin, de Michael Collis (pilote du module, mais qui n’a jamais mis le pied sur la Lune), mais aussi d'autres astronautes, comme James Lovell, commandant de la mission Apollo 13. Cette mission fut d'ailleurs adaptée au cinéma, avec Tom Hanks dans le premier rôle. Seul grand absent du documentaire, Neil Armstrong, qui n’a pas souhaité participer au projet.

Opération Lune

Ici, pas de faits scientifiques ou même de réalité. Ce «documenteur», réalisé par William Karel, explique comment et pourquoi les trois hommes de la mission Apollo n'ont jamais mis le pied sur la Lune. On y parle de Stanley Kubrick, de Guerre Froide et de théorie du complot. Des faux témoignages sont couplés à des interviews réelles de Buzz Aldrin ou d'Henry Kissinger, un diplomate américain, afin de rendre le sujet le plus crédible possible. Le but ultime de ce film était alors de s'amuser avec la théorie du complot, tout en déconstruisant le mythe.

First Man

Le film, réalisé par le Français Damien Chazelle, revient sur la personnalité de Neil Armstrong, joué par Ryan Gosling. Sa relation avec sa femme, ses enfants, ses collègues de travail sont particulièrement mis en avant. Le programme Apollo 11 reste malgré tout une partie importante du film. La scène de l'alunissage est d'ailleurs le plus grand moment du film, particulièrement intense et stressant, malgré l'issue, connue de tous. Le long métrage a d'ailleurs reçu l'Oscar des meilleurs effets visuels, et a été nommé dans trois autres catégories.

Apollo 11 - Les premiers pas

L'idéal pour revivre toute l'épopée du décollage jusqu'au départ de la lune. La chaîne YouTube Stardust raconte ainsi l’histoire, grâce à des photos de la Nasa, mais aussi à des images du jeu vidéo Apollo 11 VR. Ce jeu permet de s'immerger dans la fusée comme si l'on était un astronaute. Les voix de l'équipage, ainsi que des ingénieurs à Houston, avec les vrais dialogues, sont reconstituées, en mettant un accent sur des conversations que l'on connaît moins. On apprend par exemple ce que Buzz Aldrin mange lors de son premier repas dans l'espace, ou que les ingénieurs lisent le journal à l'équipage depuis la terre pour les tenir informés.