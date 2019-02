«Resurrection Challenge» : un pasteur faiseur de miracles moqué par les internautes

La vidéo d’un pasteur évangélique «ressuscitant» un homme mort fait beaucoup parler en Afrique du Sud. Et pour cause : les images sont à ce point grotesques que les internautes se sont lancés un «challenge», consistant à reproduire la scène et à la partager sur les réseaux sociaux.

Car il faut bien dire que la vidéo originale, tournée le 24 février, dernier lors d'une messe, a de quoi inspirer la toile.

On y voit ainsi le très médiatique pasteur Alph Lukau s'approcher tout d'abord au-dessus d'un homme allongé dans un cercueil, la bouche grande ouverte.

[La «résurrection» est visible à partir de 02h02]

Quelques secondes d'incantations ont suffi

«Il est mort vendredi ?», demande Lukau à l'assistance, avant d’invoquer «Jésus» et de faire venir près de l'improbable cadavre celle qui se dit être la femme de l’homme passé de vie à trépas.

Puis le pasteur procède à une série d'incantations, lève ses bras au-dessus du corps du soi-disant défunt, qui se relève d’un coup après seulement quelques secondes.

Le «miraculé» est alors promené, toujours avec ce même air hébété, dans l'église parmi la foule qui l’acclame, tout en étant aspergé d'eau par ses proches et le pasteur Lukau.

Le #ResurrectionChallenge est né

Dès la diffusion de la scène, les internautes sud-africains et du monde se sont emparés de la séquence et l'ont bien sûr moquée pour son peu de crédibilité.

La magie des réseaux sociaux a ensuite fait le reste et beaucoup d'entre-eux ont, depuis, entrepris de s'en emparer et de la reproduire à l'aide du mot-clé #ResurrectionChallenge, voire parfois à l'adapter, et cela que ce soit en photo ou en vidéo.

D'autres, au contraire, ont sérieusement réagi à la vidéo et ont demandé à Alph Lukau de fournir les preuves que l’homme était bien mort. Le pasteur n'est d'ailleurs pas en manque d'adeptes et sa page Facebook affiche même près de 900.000 fans.

Il est même considéré par les médias sud-africains comme le pasteur le plus riche du monde. Mais ses agissements commencent sérieusement à être remis en cause.

Selon la BBC, trois entreprises funéraires ont en effet porté plainte contre lui, estimant avoir été manipulées dans le cadre de cette vidéo.

