Après avoir joué au jeu vidéo GTA, un garçon de 12 ans viole sa sœur de 6 ans

Après avoir longtemps joué au jeu vidéo Grand Theft Auto, qu'il avait reçu comme cadeau de Noël, un jeune anglais de 12 ans a violé sa petite sœur, âgée de 6 ans, à plusieurs reprises, en s'inspirant des scènes de sexe qu'il avait vues dans le jeu.

Il a ainsi violé sa soeur plusieurs fois pendant que ses parents étaient endormis, le soir de Noël.

Après les faits, la petite fille a fini par se confier à son instituteur, qui a prévenu les autorités, révèle The Sun.

Interrogé par la police, son frère a tout d'abord nié, mais a ensuite reconnu être l'auteur des faits.

Des images difficiles à regarder

Dévastée, la mère des enfants a eu du mal à regarder les scènes de sexe de GTA durant l'audience, au tribunal de Swindon, dans le comté de Wiltshire en Angleterre. L'enfant, lui, est resté impassible.

«Il va très bien et je veux m'assurer que nous pourrons tous être à nouveau une famille à un moment donné. Ma fille était très triste parce qu'elle craignait que ce soit de sa faute. C'est une fille très forte et il n'y a pas une once de tristesse en elle maintenant, je suis tellement fière d'elle», a déclaré la mère.

Le jeune garçon a été entendu pour trois chefs d'accusation de viol et un d'incitation à se livrer à des activités sexuelles. Il a été ajouté au registre des délinquants sexuels pendant deux ans et demi.